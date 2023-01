Der Faschingsumzug in Germersheim findet nun im dritten Jahr in Folge nicht statt. Während die Absage in den vergangenen beiden Jahren der Corona-Pandemie geschuldet war, trägt diesmal das Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) Schuld daran. KVG Vorsitzender Michael Butz nennt Paragraf 26 „Gefahrenvorsorge und Gefahrenabwehr“ als Grund für die Absage: „In Verbindung mit den Anwendungshinweisen für die Planung, Verfahren, Durchführung und Nachbereitung solcher Veranstaltungen ist es uns weder personell, materiell noch finanziell zurzeit möglich, einen Fasnachtsumzug durchzuführen.“ In den vergangenen Jahren habe der Verein bereits „ein solides und in der Praxis mehrfach bewährtes Sicherheitskonzept vorgehalten“, so Butz. Das beinhalte die enge Abstimmung mit Behörden und den Rettungskräften. Die „Rhoischnooke“ „bedauern zutiefst, dass unsere Straßenfasnacht, eine Tradition und kulturelles Brauchtum, nicht fortgeführt werden kann“. Der Verein sei sich im Klaren, „dass bereits viele Wagen gebaut wurden oder kurz vor der Fertigstellung stehen, die Kostüme genäht und liebevoll zusammengestellt sind“. Butz und der Vorstand hoffen, „dass ein Umdenken in der Staatskanzlei in Mainz stattfindet und der Regulierungswahnsinn auf in der Praxis Bewährtes zurückgeführt wird“. Die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher bei Veranstaltungen in der heutigen Zeit sei ein wichtiges Thema und „wird nicht unterschätzt, auch nicht von Fasnachterinnen und Fasnachtern“, endet Butz.