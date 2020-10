Die Schulden der Stadt Germersheim werden steigen. Nicht nur, aber auch wegen Corona. Bürgermeister Schaile rechnet mit 60 Millionen Euro im Jahr 2024. Es könnte aber auch mehr werden.

In der Sitzung des Germersheimer Stadtrates am Donnerstag Abend geht es auch um Geld, genauer um Schulden. Bürgermeister Marcus Schaile (CDU) stellt den Zwischenbericht zur Haushaltslage des Jahres 2020 vor. Bei der ersten Vorstellung der Zahlen im Haupt- und Finanzausschuss hatte die RHEINPFALZ einer Aussage Schailes folgend von rund 130 Millionen Euro Schulden bis zum Jahr 2024 berichtet.

Schaile befürchtet, dass sich die Schuldenlage der Stadt wegen der Corona-bedingten Einnahmenausfälle beispielsweise aus Gewerbesteuer bis dahin verdoppelt. Er sei dabei vom tatsächlichen Schuldenstand des Jahres 2019 ausgegangen, nämlich 32 Millionen Euro inklusive der Liquiditätskredite (Kassenkredite) und nicht von den Maximalprognosen des Haushaltsentwurfes 2020, sagte Schaile als Reaktion auf den RHEINPFALZ-Bericht. Er befürchte bis 2024 also rund 60 Millionen Euro Schulden, nicht 130 Millionen.

Katharina Keller aus der Kämmerei nannte jetzt hierzu die aktuellen Zahlen zur Jahresmitte 2020. Da stehen rund 17 Millionen Euro an investiven Krediten zu Buche und 24 Millionen Euro an Kassenkrediten. Man rechne in der Kämmerei am Jahresende mit insgesamt rund 40 Millionen Euro Schulden, so Keller. Deutlich weniger also, als im Haushaltsplan 2020 mit 24,8 Millionen Euro investiven Krediten und 35 Millionen Liquiditätskrediten, zusammen knapp 60 Millionen Euro, prognostiziert.

Vorgestellt wird in der Stadtratssitzung auch die Bilanz 2019 der städtischen Wohnbau GmbH, sowie eine mögliche Änderung des Bebauungsplanes „Am Bellheimer Weg“. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr im Bürgersaal mit dem nichtöffentlichen Teil. Daran schließt sich unmittelbar der öffentliche Teil an.