Am Mittwoch starteten offiziell die Arbeiten für den Breitbandausbau in der Kreisstadt. Sogenannte weiße Flecken sollen ein schnelles Internet erhalten. Im Stadtteil und in der Stadt gibt es rund 100 unterversorgte Privathaushalte, mehr als 70 Unternehmen und acht Schulen.

„Eine leistungsstarke Breitbandverbindung“ ist für Landrat Fritz Brechtel „essenziell und kann nur durch den flächendeckenden Ausbau des Glasfasernetzes erreicht werden“,. Das habe die Pandemie gezeigt, in der „die digitale Kommunikation über das Internet von besonderer Bedeutung für unsere Gesellschaft, sowohl bei der Arbeit oder in der Schule, wie auch im Privatleben“ gewesen sei.

Die Fortsetzung des kreisweiten Breitbandausbaus in der Stadt Germersheim am Mittwoch zur Erschließung der sogenannten weißen Flecken haben der Landrat, Bürgermeister Marcus Schaile und Gerd Schäfer von der Telekom zum Anlass genommen, einen offiziellen Spatenstich durchzuführen. Außerdem haben auch Vertreter des Projektträgers atene KOM und des Breitbandkompetenzzentrums Rheinland-Pfalz an dem Spatenstich teilgenommen. Im Bereich der Stadt Germersheim und des Ortsteils Sondernheim ist der Anschluss von rund 100 unterversorgten Privathaushalten, mehr als 70 Unternehmen und acht Schulen geplant.

57 Kilometer Kabel werden verlegt

„Es ist unser Ziel, die Digitalisierung in Stadt und Land voranzutreiben“, sagt Brechtel mit Blick auf das Gesamtprojekt. Im Rahmen der kreisweiten Fördermaßnahme sollen bis Ende 2022 in insgesamt 18 Gemeinden mehr als 1200 Glasfaseranschlüsse hergestellt werden. Die mit der Durchführung des Breitbandausbaus beauftragte Telekom wird hierzu Tiefbauarbeiten auf einer Länge von 57 Kilometern durchführen und 200 Kilometer Glasfaserkabel verlegen. Außerdem werden im Landkreis 16 Hauptverteiler (PoP-Standorte) und 55 Netzverteiler (NvT) errichtet. Für den Ausbau werden rund acht Millionen Euro aufgewendet. 50 Prozent der Ausgaben werden vom Bund und 40 Prozent vom Land übernommen. Die restlichen Kosten tragen der Kreis und die am Ausbau beteiligten Kommunen.

Das Förderprojekt beinhaltet ausschließlich die sogenannten weißen Flecken. Das sind Gebiete, in denen die Internetgeschwindigkeit unterhalb von 30 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) liegt und kein eigenwirtschaftlicher Ausbau durch ein Telekommunikationsunternehmen geplant ist. Vor dem Baustart in der jeweiligen Gemeinde werden die Grundstückseigentümer persönlich angeschrieben und über die Möglichkeit, ihre Immobilie an das Glasfasernetz anschließen zu lassen, informiert. Der Anschluss an das Glasfasernetz ist im Zuge der Fördermaßnahme kostenfrei.

Auftrag muss erteilt werden

Nachdem in Wörth und in Jockgrim mit der Umsetzung des Breitbandausbaus begonnen wurde, werden nun nach und nach die Bauarbeiten in den anderen Gemeinden starten. Eigentümer, deren Immobilie sich im Ausbaugebiet befindet, erhalten ein Schreiben. „Um der Telekom das Recht einzuräumen, die erforderlichen Erschließungsarbeiten auf Privatgrundstücken oder der eigenen Immobilie durchführen zu dürfen, muss ein Herstellungsauftrag über das im Anschreiben genannte Online-Portal gestellt werden, sagt Brechtel. Zum jetzigen Zeitpunkt sei die Beauftragung eines innerhalb des Fördergebietes gelegenen Anschlusses kostenlos, bei einer späteren Beauftragung des Hausanschlusses müssen unter Umständen die dafür anfallenden Kosten von den Eigentümern übernommen werden.