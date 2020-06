In einer E-Mail an Bürgermeister Marcus Schaile (CDU) hat die Stadträtin, Dolmetscherin und Unternehmerin Heidi Kokkinis-Brotz (FDP) am Samstagabend die Teilnahme der Stadt an der Aktion von Montag auf Dienstag angeregt. Germersheimer Künstler, Techniker, Dolmetscher und Mitarbeiter des Events- und Messewesens seien wegen des Corona-Lockdowns seit Monaten ohne Einkommen, heißt es darin. „Wir kennen keinen, der bereits die versprochenen unbürokratischen Hilfen erhalten hat“. Vorgeschlagen wird, das Rathaus und das Weißenburger Tor rot zu beleuchten.

Er kenne zwar das Schreiben noch nicht, unterstütze die Aktion und die Künstler aber gern, sagte Bürgermeister Marcus Schaile (CDU) am Sonntag auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Er sicherte spontan zu, dass zumindest das Weißenburger Tor und das Ludwigstor rot strahlen werden, da hier bereits Voraussetzungen für die Beleuchtung geschaffen sind. „Vielleicht kriegen wir auch ein paar Scheinwerfer für das Rathaus hin“, so Schaile. Kurzfristig weitere Gebäude zu illuminieren, sei schwierig. Die Stadt unterstütze Künstler in der Krise seit einigen Wochen zudem mit Livestream-Konzerten, die samstags aus der Stadthalle ins Netz übertragen werden.

In der Südpfalz leuchten am Montagabend zwischen 22 und 1 Uhr unter anderem die Landauer Festhalle und der Lustadter Wasserturm.