Ein langgehegter Wunsch der Redaktion und der Leserschaft geht in Erfüllung: Die „Germersheimer Rundschau“ eröffnet jetzt die Südpfalz-Ausgabe der RHEINPFALZ. Chefredakteur Michael Garthe erklärt die neugestaltete Ausgabe.

Es ist eine Überraschung für unsere Leserschaft, hoffentlich eine, die freudig aufgenommen wird: Die „Germersheimer Rundschau“ steht jetzt für die RHEINPFALZ-Leser im Landkreis Germersheim ganz vorne im „Pfälzer Tageblatt“. Die Seiten für Landau und die Südliche Weinstraße folgen hintendran.

Seit Jahrzehnten schon diskutieren wir darüber, wie wir die „Germersheimer Rundschau“ prominenter platzieren können. In den 1970er Jahren gab es für wenige Wochen sogar eine eigene RHEINPFALZ-Ausgabe für die Rheinschiene in der Südpfalz. Doch sie scheiterte am massiven Widerstand, vor allem aus der Kommunalpolitik. Später verhinderte der riesige zusätzliche Druckaufwand für zwei Südpfalz-Ausgaben die Hervorhebung der „Germersheimer Rundschau“. Die komplizierte Anzeigenbelegung in der Südpfalz hätte es außerdem notwendig gemacht, dass die Redaktion sehr viele „Wechselseiten“ mit unterschiedlichen Anzeigenbelegungen produziert. Das wäre nur mit einem unverhältnismäßig hohen Personal- und Zeitaufwand machbar gewesen.

Jetzt aber sind die Rahmenbedingungen anders: Der Druckprozess für die bisher insgesamt zwölf verschiedenen Lokalausgaben der RHEINPFALZ konnte so optimiert und beschleunigt werden, dass wir seit vergangener Nacht eine 13. Ausgabe drucken können, ohne damit eine pünktliche Auslieferung aus dem Druckzentrum in Ludwigshafen-Oggersheim zu gefährden.

Großen Anteil daran, dass wir heute schon die erste eigenständige „Germersheimer Rundschau“ verteilen, haben die Test-Leser, die im Landkreis Germersheim und an der Südlichen Weinstraße an unserer Lesermarkt-Forschung „LeseWert“ teilnehmen. Ihr Leseverhalten dokumentiert uns, dass die in einer Ausgabe hinten liegenden Seiten einen Nachteil haben gegenüber den weiter vorne platzierten Seiten. Das ist prinzipiell nicht überraschend. Für einen wichtigen Lokalteil, der in einer Region mit Bevölkerungswachstum erscheint, aber ein sehr großer Nachteil. Der gehört nun der Vergangenheit an. Unsere Marktforschung dauert noch bis Ende Mai. Wir können also noch drei Wochen lang messen, ob die „Germersheimer Rundschau“ bei ihren Abonnenten im Landkreis jetzt mehr Aufmerksamkeit findet. Ich bin gespannt und hoffe sehr auf gute Ergebnisse.

Außer der Reihenfolge der Seiten ändert sich nichts im „Pfälzer Tageblatt“. Es werden keine Seiten oder Inhalte weggelassen. Die Abonnenten in Landau und an der Südlichen Weinstraße erhalten die gewohnte Seitenfolge, also zuerst Landau, dann Germersheim. Denn: Die Südpfalz ist über die Jahrzehnte ja zusammengewachsen. Deshalb bleiben „Pfälzer Tageblatt“ und „Germersheimer Rundschau“ auch künftig zusammen – nur endlich mit Germersheim vorne im Landkreis am Rhein.

Für unsere Abonnenten, für unsere Redaktion in Germersheim/Wörth und für die Chefredaktion geht damit ein langgehegter Wunsch in Erfüllung. Die RHEINPFALZ setzt in dieser krisengeschüttelten Zeit, die auch den Zeitungsverlagen schwer zu schaffen macht, ein Zeichen: Wir bleiben nah bei unserer Leserschaft. Wir stellen keine Lokalausgaben ein. Im Gegenteil!

Unser Team in Germersheim und Wörth mit dem Redaktionsleiter Thomas Fehr, mit Natascha Ruske, Nicole Tauer, Michael Gottschalk, Andreas Lapos und Ralf Wittenmeier und auch die Chefredaktion, wir alle freuen uns auf Ihre Resonanz. Wie gefällt Ihnen die neue Seitenfolge? Haben Sie Themenvorschläge? Was können wir verbessern? Was ärgert Sie?

Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an: Lokalredaktion Germersheim, Fischerstraße 18; E-Mail: redger@reinpfalz.de; Telefon: 07274 9466-11.