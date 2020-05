Die Germersheimer Innenstadt bekommt eine neue Erhaltungs- und Gestaltungssatzung. Dabei soll es um die große Linie gehen, nicht um Vorschriften für das kleinste Detail.

Zusammengestellt werden diese beiden neuen Satzungen aus Elementen der bestehenden Gestaltungssatzung und Erkenntnissen der Workshops der AG Baukultur, an der sich viele Bürger beteiligt haben. Den Auftrag an die Verwaltung, diese Satzungen zu erstellen, hat der Bauausschuss am Donnerstagabend einstimmig vergeben.

Baudezernent Sascha Hofmann hatte zuvor die Innenstadt als zusammengesetzt aus der neuen und der alten Altstadt beschrieben. Die alte, um den Bereich Sandstraße, Kirchenplatz, Marktstraße werde in der Satzung ihrer Bausubstanz entsprechend etwas anders behandelt als die neue mit dem Kern Königsplatz.

Das Stadtplanungsbüro Impuls (Landau), dass auch die AG Baukultur geleitet hatte, erläuterte Unterschiede. Wichtig sei zum Beispiel im neuen Teil, dass die vorgegebenen Raumkanten der Festung erhalten werden. Die seien, so Hofmann, bereits seit 1982 als Kulturdenkmal ausgewiesen.

Wichtig ist den Planern, dass nicht über einen Kamm geschoren wird, sondern Gebäude an ihrem Baustil – etwa 60er-Jahre – gemessen werden und so auch saniert und erhalten werden können. Auch Klimaschutz (Photovoltaik) könne Vorrang bekommen. Begrünung könne beispielsweise über Bebauungspläne geregelt werden.

Fertig werden sollen die neuen Satzungen in der zweiten Jahreshälfte.