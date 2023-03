Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Jetzt hockt se awwer! Druff! Un platsch! Das war emol e feschti Batsch! - Die Schnook flie't fort und singt ehr Lied un ich - ich han die Ohrfeig krie't“. Wer hätte nicht schon diese oder ähnliche Situationen im Umgang mit den derzeit wieder überaus präsenten Schnaken erlebt? Prägnant und wohl auch zeitlos in Worte gefasst hat sie indes der Mundart-Autor Paul Münch in seiner 1909 erstmals erschienenen „Pälzisch Weltgeschicht“, in einem Gedicht, das er Germersheim gewidmet hat.

Lange Zeit wurden die nicht nur in Germersheim, sondern überall entlang des Rheins in den Sommermonaten mehr oder minder stark auftretenden Schnaken immer wieder mit