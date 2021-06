Mit den Bewegungstagen sollen die Menschen in Rheinland-Pfalz zum Bewegen animiert und nachhaltig zu Sport und Bewegung motiviert werden. Wegen der Pandemie musste der Bewegungstag 2020, der für November geplant war, abgesagt werden. Doch der Termin 2021 konnte gehalten werden: Am Sonntag gab es im gesamten Bundesland überwiegend im Freien oder online kostenfreie Bewegungsangebote.

In Germersheim wurde der Tag am Sonntag, 12 Uhr, am Fronte Diez (Arrestgebäude) eröffnet. Gegen 14.15 Uhr wurde dann zunächst von der AOK ein Circuittraining angeboten.