Nachdem einige Hausarztpraxen in den vergangenen Jahren geschlossen wurden, da der Arzt oder die Ärztin in den Ruhestand ging und sich auch kein Nachfolger oder keine Nachfolgerin fand, soll ab 2022 ein Hausarzt Zentrum dazu beitragen, diese medizinische Versorgungslücke in Germersheim zu schließen.

Gründerin des Hausarzt Zentrums ist die Medizinerin Rita Bangert-Semb. Sie ist Geschäftsführende Ärztin auch in fünf weiteren Standorten: Neulußheim, Rauenberg, St. Leon Rot, Walldorf und Wiesloch.

Derzeit baut die Asklepios Südpfalzklinik Germersheim vorhandene Räumlichkeiten für das Hausarzt Zentrum um. „So entstehen moderne Praxisräume in der Klinik, um somit die medizinische Kompetenz an einem Standort konzentrieren zu können“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Germersheim. Das Hausarzt Zentrum wird dann getrennt vom Krankenhaus begehbar sein.

Die Praxiszulassung ab dem 1. Januar 2022 habe man erhalten. Nun hänge es nur noch von den derzeitigen Umbaumaßnahmen ab, dann könne man starten, teilte Christiane Wilke, Praxismanagerin aller sechs Standorte, mit.

„Unser Hausarzt Zentrum ist eine moderne Praxis, in der neben Präsenzsprechstunde auch Telefonsprechstunde und Videosprechstunde möglich sein werden“, kündigt Ärztin Rita Bangert-Semb an. „Wir wollen gerne neue Wege in der medizinischen Versorgung gehen.“

Kontakt

Das Hausarzt Zentrum möchte noch eine weitere Medizinische Fachangestellte oder Rezeptionskraft in Vollzeit einstellen möchte. Interessierte können ihre Bewerbung an christiane.wilke@hausarzt-zentrum.com richten.