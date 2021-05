Beiträge der Stadt Germersheim zu den Baukosten des Mannheimer Schlosses sind noch heute in den Stadtrechnungen des 18. Jahrhunderts nachweisbar. Auch die Germersheimer zahlen ihren Teil am Mannheimer Schloss.

Am 2. Juli des Jahres 1720 legte man in Mannheim unter Kurfürst Carl Philipp den Grundstein zum Bau eines Schlosses, das als eines der größten absolutistischen Barockschlösser am Oberrhein in die Geschichte eingehen sollte. Insbesondere unter dem späteren Kurfürsten Karl Theodor erfreute sich der Mannheimer Hof eines ausgezeichneten Rufs als Zentrum von Kunst, Kultur und Wissenschaft.

Nicht weniger als 40 Jahre wurde am Mannheimer Schloss gebaut. Renommierte Künstler jener Zeit wie Balthasar Neumann oder Cosmas Damian Asam trugen zur künstlerischen Ausgestaltung des stattlichen Gebäudekomplexes bei. Dies alles kostete natürlich viel Geld und wie dies bei der Erbauung repräsentativer Staats- und Regierungsgebäude der Fall ist, wurden auch damals schon die Steuerzahler, in diesem Fall die kurfürstlichen Untertanen, von ihrem Landesherrn an den Baukosten „beteiligt“, um es einmal elegant zu formulieren.

Ein Blick in die Stadtrechnungen des frühen 18. Jahrhunderts des kurpfälzischen Oberamtsstädtchens Germersheim zeigt, dass man hier ab 1721 eine neue Abgabe an den Landesherrn zu entrichten hatte, das damals so bezeichnete „Mannheimer Schloßbaugeld“. Dieses lässt sich erstmals in den Bürgermeisterei-Rechnungen des Jahres 1721 nachweisen, wo die eingesammelten Beträge unter der Rubrik „Einnahm Gelt gemeiner Umblagen zu Bestreitung der Herrschaftlichen Erfordernußen“ verzeichnet wurden.

Bürgerschaft ist enerviert

Unter den „Erfordernissen“, welche an die „Herrschaft“, also den Kurfürsten und Landesherrn, zu entrichten waren, zählte damals neben der als direkte Steuer erhobenen „Schatzung“ auch die „Türkensteuer“, eine Abgabe, welche ursprünglich aus der Zeit der Türkenkriege stammte und zur Deckung künftiger Kriegslasten und der Bezahlung von Söldnern verwendet werden sollte

Zu diesen Abgaben gesellte sich nun erstmals im Jahr 1721 – ein Jahr nach der Grundsteinlegung – das „Mannheimer Schloßbaugeld“, wobei der Germersheimer Stadtschreiber lapidar vermerkte: „Itemque [Ebenso] ist zu Bezahlung des Mannheimer Schloßbaugelts laut Registers No.6 erhoben worden 131 fl. 48 xr“.

Steuerlast steigt beständig

Was sich zunächst noch mit 132 Gulden und 48 Kreuzern anließ, wuchs sich im Lauf der Baumaßnahme bald zu einer regelmäßig erhobenen Abgabe aus, die unmittelbar von den kurpfälzischen Untertanen eingezogen wurde, und stieg dabei kontinuierlich an, denn im Jahr 1727 belief sie sich bereits auf 187 Gulden, 1728 und 1729 waren es 192 Gulden und zwei Jahre später (1731) war die Steuerlast, die man in Germersheim für den kurfürstlichen Repräsentationsbau aufzubringen hatte, bereits um fast 100 Gulden auf insgesamt 288 Gulden im Jahr angestiegen, so dass der Beitrag zum Bau des Schlosses regelmäßig bis zu 10 Prozent der Ausgaben des finanzschwachen städtischen Haushalts ausmachte.

Es ist gut vorstellbar, dass die Erhebung dieser zusätzlichen Abgabe bei den damaligen Germersheimer Einwohnern auf wenig Gegenliebe stieß, zumal die Stadt selbst erst wenige Jahre zuvor wieder einmal durch Kriege und Besatzung gelitten hatte und einmal mehr die dadurch geschlagenen Wunden zu heilen waren. Entsprechend lange dauerte es, bis lang geplante und dringend notwendige städtische Bauvorhaben in die Tat umgesetzt werden konnten. So ist es auch kein Wunder, dass in den Quellen jener Zeit immer wieder von der „großen Armuth der Leuthen“ und einer „enervirten Bürgerschaft“ gesprochen wird, die sich mit dem oftmals mühevollen Aufbau ihres „Stättleins“ beschäftigte.