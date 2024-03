Jana aus Leimersheim, Bewerberin bei GNTM 2024, hat es in die nächste Runde geschafft. In Folge vier mussten die bei den Castings ausgewählten Kandidaten bei zwei Shootings zeigen, ob sie Model-Qualitäten haben. Beim ersten Shooting, immer noch in Berlin, verlor Jana gegen ihre direkte Konkurrentin. Dabei ging es um die Teilnahme bei einer Werbekampagne. Beim zweiten Shooting am Strand von Teneriffa gehörte sie zu Heidi Klums „Wackelkandidatinnen“, durfte am Ende jedoch in die zweite Runde einziehen.

Die zweite pfälzische Kandidatin, Vivien aus Landau, verlor beim Shooting in Berlin ebenfalls. Da auch sie ja ihr Ticket für Teneriffa hatte, bleibt die Frage, warum sie nicht mit dem Rest der Gruppe im Flieger saß und beim Auftakt in Spanien dabei war.