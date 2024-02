Fans von Jana und Vivien, den beiden Südpfälzer GNTM-Kandidatinnen, werden sich freuen: beide 24-Jährige gehören nach der zweiten Folge der aktuellen Staffel noch zu den von Heidi Klum in den Castings ausgewählten Top-Model-Anwärterinnen.

Klar, der Wettbewerb mit den berühmten und gefürchteten Challenges hat noch nicht wirklich begonnen. Auch in der zweiten Folge von Germany’s Next Topmodel ging es fast durchgängig um die Castings in den historischen Wilhelmhallen in Berlin. Und endlich waren die Show-Kameras auf Jana aus Leimersheim gerichtet. Immer wieder war sie im Gespräch mit anderen Bewerberinnen und Bewerbern zu sehen, wobei sie absolut sympathisch und authentisch rüberkam. Ihr Outfit war eher schlicht und nicht so extravagant wie von vielen anderen, sondern eher klassisches Understatement. Jana hatte sich für ein schwarzes geschnürtes Bustier in Leder-Optik, Highwaist-Jeans und schlichte schwarzen Pumps, aufgepeppt durch filigranen Silberschmuck, entschieden. Offen plauderte sie vor ihrem Walk mit anderen Frauen und Männern im Backstage-Bereich, die Kamera schien sie gerne zu finden. Ganz anders als bei mancher Selbstdarstellerin, die am Ende unter Tränen scheiterte.

„Ich glaub, das ist kaum zu beschreiben, was man gerade fühlt, es ist keine alltägliche Situation, ich glaube man versucht einfach die Emotionen unter einen Hut zu bekommen, die Vorfreude, die Aufregung. Und versucht einfach, sich zu fokussieren und alles zu geben“, beschrieb die Leimersheimerin den Moment vor dem ersten Schritt auf den Catwalk. Dann endlich ging es mit der zweiten Fünfer-Frauengruppe am zweiten Casting-Tag raus auf den Laufsteg. Vorher hatten die Fünf ihren Walk abgestimmt und sogar zwei, drei Posen eingebaut, bevor sie vor Heidi Klum stehen blieben.

Für Jana geht es weiter

Das Vorbild vielen Nachwuchs-Models saß in einem glitzernden, strahlend blauen Hosenanzug auf einem Hocker und begrüßte die Runde zuerst mit einem hörbaren Lachen und einem „Hallo, schön dass ihr da seid“. Nach den ersten Sätzen mit der ersten Kandidatin kam Heidi „spontan“ die Idee, die fünf Frauen doch kurzerhand auf dem Laufsteg tanzen zu lassen. Jana fand das, meinte sie später, „super unangenehm, weil ich ja eh schon aufgeregt war und mich eigentlich auf meinen Lauf konzentriert hatte“. Direkt an Jana gewandt, gab Heidi dann allen vier die ersten Tipps zum Unterschied zwischen Tanzen und „Model-Tanzen“. Einen Aha-Effekt gab es dabei wohl nicht nur bei den Zuschauern vorm Fernseher, sondern auch bei dem ein oder anderen Nachwuchs-Model. Und Klum forderte alle dazu auf, jede Chance zu nutzen, um aufzufallen.

Dann endlich durfte sich die Pfälzerin vorstellen. „Ich bin Jana, bin 24 und komme aus der wunderschönen Pfalz“, stieg sie in das Gespräch ein. Darin standen die langen braunen Locken von ihr im Mittelpunkt, die Heidi „mega“ findet. „Ich habe heute die Qual der Wahl, muss mich entscheiden und kann nicht alle mitnehmen“, kündete sie am Ende der Vorstellungsrunde an. „Jana, auch für dich geht’s weiter“, war der erlösende Satz für die Pfälzerin, die vor Freude die Hände vors Gesicht schlug und richtig ergriffen wirkte. Mit Freudensprüngen und einem „Oh mein Gott, danke“ ging es zurück zu den anderen backstage. „Es ist für mich noch etwas surreal, aber ich freue mich mega, ich bin richtig happy!“

Besuch bei Star-Designer Jean Paul Gaultier

Diese Freude, ausgewählt worden zu sein, wurde am Ende der Castings durch den Besuch des Star-Designers Jean Paul Gaultier noch gesteigert. Endlich sollte es mit der ersten echten Aufgabe, einem Walk auf der Fashionshow in Couture-Outfits von Jasmin Erbas, losgehen. Gaultier sollte mit Klum die Läufe beurteilen. Alle Kandidatinnen und Kandidaten wurden professionell gestylt, dann kam der erste große Dämpfer. Vor der ersten Show würden alle noch einmal geprüft, von Heidi Klum und Jean Paul Gaultier. Denn Klum hätte im Überschwang zu viele Personen während der Castings ausgewählt. Nur die besten dürfen in Berlin laufen und werden danach mit auf Tour gehen. Tja, und weil es ja spannend bleiben soll, werden der Walk und die Rausschmisse erst in Folge drei zu sehen sein.

Aber stopp, da ploppten ja noch ganz andere Gefühle als die Freude über ein „Ja“ von Heidi auf. Während des Stylings für die Fashionshow gab es den ersten richtig heftigen Flirt, noch dazu zwischen der Pfälzerin Jana und dem 26-jährigen Armin aus Durach bei Kempten. Der Single überschüttete Jana, die sich offensichtlich freute und ebenfalls solo ist, mit Komplimenten. Ob mehr daraus wird, was Armin nicht ausschloss, wird zu sehen sein. Ganz nach der Devise: „Fortsetzung folgt…“