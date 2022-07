German Meyer ist neuer Ortsbeigeordneter von Winden. Er wurde bei der Sitzung des Ortsgemeinderates am Donnerstag zum Nachfolger von Andreas Kehrt gewählt, der aus persönlichen Gründen dieses Amt aufgegeben hatte. Kehrt war seit 8 Jahren zweiter Ortsbeigeordneter. Ihm dankte Ortsbürgermeister Peter Beutel für die engagierte Arbeit für das Dorf. German Meyer, der zehn Ja-Stimmen (bei zwei Enthaltungen und einer Nein-Stimme) erhalten hat, gehört seit Längerem dem Ortsgemeinderat an und ist auch Vorsitzender des örtlichen Tennisclubs. Er wurde vom dienstältesten Ratsmitglied Wilfried Schowalter für dieses Amt vorgeschlagen. Die Geschäftsverteilung wird in der September-Sitzung des Ortsgemeinderates bekannt gegeben.