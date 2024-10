Ein Mann aus dem Landkreis Germersheim ist am Dienstag vom Amtsgericht Landau zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und 10 Monaten verurteilt worden. Die Verhandlung fand größtenteils nichtöffentlich statt. Das Schöffengericht befand den Kreisbürger des sexuellen Missbrauch eines Kindes in zwei Fällen schuldig sowie der Weiterleitung von Bildern mit pornografischem Inhalt. Der Angeklagte befand sich wegen dieser Taten bereits seit dem späten Frühjahr in Untersuchungshaft. Er muss darüber hinaus die Kosten des Verfahrens sowie die Kosten der Nebenklägerin tragen.