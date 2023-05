Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Warnbake weist am Radweg an der Westheimer Mühle auf einen Graben hin, der dort nicht sein sollte. Mühlenbetreiber und LBM streiten sich darum, wer das Bankett in Ordnung bringen soll. Ein RHEINPFALZ-Leser ärgert sich darüber, dass das nicht längst passiert ist.

Werner Klein fährt häufig zwischen Bellheim und Westheim mit dem Rad. Er stört sich schon eine ganze Weile daran, dass an einem Teilstück bei der Holzmühle ein Graben