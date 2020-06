Über eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen auf einem Tankstellengelände im Bereich der Josef-Probst-Straße wurde die Polizei am Sonntagabend gegen 19.15 Uhr informiert. Ein zunächst Unbekannter habe demzufolge versucht einen 22-jährigen Germersheimer zu schlagen. Weiterhin habe es ein Gerangel zwischen den Beteiligten gegeben. Im Verlauf der Konfrontation sei der 22-Jährige, der türkischer Staatsangehöriger ist, aus der Gruppe heraus, beleidigt worden. Des Weiteren sollen rechte Parolen gerufen und der Hitlergruß gezeigt worden sein. Passanten konnten die Parteien trennen. Der 22-Jährige blieb bei dem Vorfall unverletzt. Die Angreifer flüchteten mit einem Auto. Die Polizei hat mittlerweile alle Beteiligten ermittelt, darunter auch den Hauptverdächtigen, einen 38-jährigen Germersheimer. Ob ein fremdenfeindlicher Hintergrund besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.