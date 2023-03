Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die FWG hat ihren Wunschkandidaten als Nachfolger von Dieter Adam gewählt, der am Jahresende sein Bürgermeisteramt vorzeitig niederlegen will. Den Vorsitz in der Wählergruppe hat er bereits jetzt in jüngere Hände abgegeben.

37 von 37 abgegebenen Stimmen entfielen bei der Wahl des Verbandsbürgermeisterkandidaten der FWG im Bellheimer Schützenhaus am Mittwochabend auf Gerald Job. 100 Prozent Zustimmung für