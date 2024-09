Gerald Bleimaier aus Bellheim ist erneut zum Geschäftsführer der Vereinigung der Badisch-Pfälzischen Karnevalvereine gewählt worden. Weitere Südpfälzer wurden bis 2027 ins Präsidium gewählt: Georg Füsterer ( Herxheim, stellvertretender Schatzmeister), Kira Fahr (Herxheim, Social Media), Christian Müller (Bellheim, IT). Kassenprüfer ist Frank Völkel (Rülzheim). Die Jahreshauptversammlung des zweitgrößten Regionalverbands im Bund Deutscher Karneval (BDK) fand in der Philippsburger Jugendstilfesthalle statt. Jürgen Lesmeister aus Ramstein wurde erneut zum Präsidenten gewählt.

In der Versammlung berichtete Gerald Bleimaier über aktuelle Entwicklungen im Bund Deutscher Karneval, der bei dessen Präsidialtagung kurz zuvor in Stuttgart als Beisitzer wiedergewählt wurde. Bei der Baden-Pfalz-Jugend standen ebenfalls Neuwahlen an. Jeany Bate (Billigheim-Ingenheim) ist stellvertretende Vorsitzende. Schatzmeister wurde Georg Füsterer (Herxheim).