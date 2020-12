Gerald Becky feiert am Dienstag sein 45. Firmenjubiläum. Nach seiner Ausbildung als Bauzeichner trat er am 1. Dezember 1975 in die Bauunternehmung Roth Bau GmbH ein. Vom Bauzeichner entwickelte er sich zum Bauleiter, diese Position besetzte er viele Jahre. Danach wechselte er wieder in die Planungsabteilung wo er zum Leiter der Abteilung aufstieg. Die Firmenleitung und die gesamte Belegschaft danken Gerald Becky für die wertgeschätzte und vertrauensvolle Zusammenarbeit.