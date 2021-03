Beim Schützenhaus soll ein Calisthenics-Parcours, eine Art Bewegungsspielplatz aufgebaut werden mit Geräten, welche die Mobilität von Senioren steigern sollen. Am Donnerstag hat der Gemeinderat Bellheim die Anschaffung der Geräte beschlossen. Für Calisthenics werden insbesondere Stangen in verschiedner Höhe und Position benötigt, um daran Eigengewichtsübungen wie zum Beispiel Klimmzüge zu machen. FDP-Sprecher Christian Hambsch hatte sich zunächst gegen den Kauf ausgesprochen, weil sich der Erhalt der Geräte beim Abenteuerspielplatz nicht hinreichend überwachen lasse. Und die Erfahrung habe gezeigt, dass es ohne Kontrolle zu Vandalismus und Zerstörung komme. Schließlich gehe es bei den zu beschaffenden Geräten um rund 36.000 Euro. Letztlich entschied sich der Rat doch dafür, die Geräte zu bestellen. In der Vergangenheit habe der Rat wiederholt beschlossen, den Spielplatz anzulegen – erst auf Antrag der SPD, dann der FWG. Doch passiert sei nichts. Der jüngste Ratsbeschluss zu dem Thema sei auf Antrag der CDU zustande gekommen. Es dürfe nicht sein, dass nun wieder nichts passiert, mahnte Sigrid Weiler (SPD) vor der Abstimmung.