Kurzzeitig gesperrt wurden die B9 bei Lingenfeld, um ein Umsteigen eines Pferdes von einem Anhänger zum nächsten Pferdeanhänger gefahrlos zu ermöglichen. Grund war ein geplatzter Reifen am Pferdeanhänger. Am Dienstagnachmittag war die 47-jährige Fahrerin des Gespanns in Fahrtrichtung Speyer unterwegs, als am Anhänger auf Höhe Lingenfeld der Reifen platzte. Die Fahrerin organisierte einen zweiten Pferdeanhänger und das unverletzte Pferd wurde problemlos umgeladen.