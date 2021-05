In der Hinteren Straße in Bellheim ereignete sich am Dienstag zwischen 15 bis 16 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Autofahrer kollidierte laut Polizeibericht mit einem am Straßenrand geparkten grauen Audi und beschädigte diesen. Statt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, flüchtete der unbekannte Unfallverursacher. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall beziehungsweise dem geflüchteten Fahrzeug geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274 9580 melden oder per E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de.