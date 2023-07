War vor Kurzem beim Thema Geothermie-Nutzung noch von Goldgräberstimmung in der Region die Rede, soll nun an die Stelle der Konfrontation die Kooperation treten. Daimler Truck, EnBW und die Stadt Wörth wollen mit einem Joint Venture gemeinsame Sache machen. Nun ist die Stadt am Zug. Den ausführlichen Text lesen Sie hier.