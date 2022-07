Wörth. Die Gespräche mit der Daimler Truck AG in Sachen Geothermie „sind in eine schwierige Phase geraten“, sagte Stadtbürgermeister Dennis Nitsche (SPD) in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses.

Die Neue Energie Wörth GmbH, an der je zur Hälfte die Stadt Wörth und die Pfalzwerke AG beteiligt sind, hat eine Aufsuchungserlaubnis für Geothermie und Lithium für das Suchfeld „Catharina Werde“ im Raum Wörth/Hagenbach erhalten. Daimler hat ebenfalls eine Aufsuchungserlaubnis für das Gebiet erhalten. Die Stadt hatte vor einiger Zeit das Gespräche mit Daimler gesucht, weil die Interessenlagen ähnlich seien. „Daimler treibt das Projekt stark voran“, sagte Nitsche, „deshalb müssen wir uns überlegen, wie wir die Sache angehen.“ Wenn man innerhalb von drei Jahren keine Aktivitäten zeige, erlische die Aufsuchungserlaubnis. „Die erhält dann ein Konkurrent“, so Nitsche. „Wir müssen uns deshalb überlegen, wie wir uns positionieren.“

Auf jeden Fall müsse man die Bürger mit im Boot haben. Die Stadt wolle deshalb eine Informationskampagne starten, um den Bürgern die Angst beziehungsweise Unsicherheit zu nehmen. „Wir werden Wissenschaftler einladen, die über alle Aspekte der Bohrungen und der Lithiumgewinnung informieren werden“, kündigte Nitsche an.