Die Deutsche ErdWärme startet ihr viertes Entwicklungsprojekt am Oberrhein in Dettenheim, Kreis Karlsruhe. Geschäftsführer Herbert Pohl und Roman Link, Repräsentant für kommunale Angelegenheiten, stellten am 24. November den Entwicklungsansatz für eine Geothermieanlage des Unternehmens dem Dettenheimer Gemeinderat vor und fragten die Überlassung eines Gemeindegrundstücks als Projektstandort an.

Nach einer Pressemitteilung des Unternehmens beschloss das Gremium einstimmig, die Grundstücksfrage zu prüfen. Voraussetzung dafür sei, dass die Deutsche ErdWärme die Dettenheimer Bürger über ihr Vorhaben informiere. Dettenheim, das gegenüber von Hördt (Kreis Germersheim) auf der rechten Rheinseite liegt, wurde in der Folge der 2019 erfolgreich abgeschlossenen 3D-seismischen Messungen als aussichtsreicher Standort für ein Geothermie-Vorhaben identifiziert. Nach Graben-Neudorf, Karlsruhe-Neureut und Waghäusel ist Dettenheim der vierte Ort, an dem das Unternehmen eine Erdwärmeanlage plant.

Das Unternehmen lädt Dettenheimer ein, schon jetzt die digitale Sprechstunde zu nutzen. „Dort stehen wir auch in Zeiten eingeschränkter Begegnungsmöglichkeiten für Fragen und Anregungen aus der Bürgerschaft zur Verfügung“, sagt Herbert Pohl. Im nächsten Schritt verteilt die Deutsche ErdWärme eine Informationsbroschüre an die Dettenheimer Haushalte. Eine Informationsveranstaltung ist für das erste Quartal 2021 geplant. Neben dem Erschließungskonzept erhalten die Bürger Einblick in die Geologie vor Ort und erfahren, wie man darauf aufbauend Standorte an der Oberfläche identifiziert. Die potenziell geeigneten Flächen für eine Erdwärmeanlage in Dettenheim liegen auf Rußheimer Gemarkung im Gewann Schiffmächerstücker sowie im Gewann Weidfeld. Diese befinden sich zu überwiegendem Teil in Gemeindebesitz.