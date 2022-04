Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrates der Nolte Holding: Der bisherige langjährige Stellvertreter Georg Konrad Nolte (51) übernimmt den Vorsitz in dem Gremium. Er folgt auf Wilhelm von Haller, welcher laut Unternehmensmitteilung auf eigenen Wunsch aus dem Aufsichtsrat ausscheidet. Von Haller, der am Montag seinen 70. Geburtstag gefeiert habe, bleibe jedoch Mitglied in den Beiräten der Gruppenunternehmen des (Küchen-)Möbelherstellers.

Dem Aufsichtsrat der Holdinggesellschaft Nolte GmbH & Co. KGaA gehöre künftig auch wieder Georg Nolte an, der als Hauptgesellschafter und langjähriger Firmenchef bis 2016 den Vorsitz innegehabt habe. Das Kontroll- und Beratungsgremium besteht damit aus Georg Nolte sowie seinen Kindern Georg Konrad Nolte (Vorsitz) und Maren Schmitt-Nolte (Stellvertreterin), heißt es in der Pressemitteilung.

Der gebürtige Münchner Wilhelm von Haller habe im März 2016 den Aufsichtsratsvorsitz der damaligen Nolte SE übernommen. Er blicke auf eine jahrzehntelange Karriere in der deutschen Finanzwirtschaft zurück, in deren Zuge er bis in die Geschäftsleitung der Deutschen Bank aufgestiegen sei.

Aufsichtsratsvorsitzender Georg Konrad Nolte würdigte von Hallers Wirken: „Wilhelm von Hallers unternehmerische Erfahrung, sein integrativer Führungsstil und seine Impulse haben in den vergangenen Jahren wesentlich dazu beigetragen, dass sich unsere Unternehmensgruppe erfolgreich weiterentwickelt hat.“

Marken der Nolte-Gruppe sind Nolte Küchen, Nolte Express Küchen, Nolte Möbel, Express Möbel und Drum Systeme.