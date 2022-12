Ein 23-jähriger Mann wurde am frühen Mittwochmorgen Opfer eines Raubes auf dem Karlsruher Kronenplatz. Gegen sechs Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter dem Geschädigten zuerst auf die Wange und nahm anschließend dessen Smartphone an sich. Danach flüchtete der Unbekannte zu Fuß in Richtung Marktplatz. Laut Zeugenaussage soll der Täter vermutlich etwas über 30 Jahre alt, korpulent und insgesamt von europäischem Aussehen gewesen sein. Er habe eine Halbglatze und einen Dreitagebart gehabt und soll zur Tatzeit eine schwarze Jacke und eine blauweiße Hose getragen haben. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 an den Kriminaldauerdienst zu wenden.