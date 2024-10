Kurt Gensheimer bleibt Seniorenbeauftragter der Gemeinde Bellheim. Das beschloss der Gemeinderat. Bei der Wahl in der Sitzung am Donnerstag setzte er sich gegen die Krankenschwester Anja Weiß mit 19 zu 3 Stimmen durch. Nach seiner Wahl bot Gensheimer Weiß an, in seinem Team mitzuarbeiten.