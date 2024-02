In der Verbandsgemeinde Jockgrim wird derzeit über die Standorte der Wohncontainer für Geflüchtete diskutiert. Dabei wurde von der Ortsgemeinde Rheinzabern noch nicht parzellengenau definiert, wo sich der Standort befinden soll. Im Gespräch sind derzeit zwei Flächen im Bereich Bauernwald, an der Kandeler Straße. Dabei geht es zum Beispiel um ein Grundstück, auf dem derzeit noch von der Deutschen Glasfaser Material gelagert wird. Genaueres soll jedoch erst noch in den Gremien entschieden werden. Innerhalb der Ortsgemeinde wurden schon Bedenken laut, unter anderem weil sich dort die Freizeitanlagen wie ein Minispielfeld und der Fußballplatz befinden.