Am Montagmittag kam es wegen eines nicht getragenen Mund-Nasen-Schutzes zu einer tätlichen Auseinandersetzung in der Gemeinschaftsunterkunft in Eggenstein-Leopoldshafen. Laut Mitteilung der Polizei wollte ein Bewohner beim Betreten der Unterkunft keinen Mund-Nasen-Schutz tragen, obwohl ihn ein Mitarbeiter des dortigen Sicherheitsdienstes dazu aufgefordert hatte.

Den Beamten zufolge soll der 31-Jährige den Sicherheitsbeauftragten sowie zwei seiner Kollegen beleidigt haben. Offenbar hörte er auch nicht auf zu filmen, sodass ihm einer der Sicherheitsleute das Handy aus der Hand nehmen wollte. Daraufhin soll der 31-Jährige die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mit der Metallstange eines Kleiderständers bedroht haben. Wie die Polizei mitteilt, konnten diese ihn jedoch zu Boden bringen. Den Polizeibeamten gelang es letztlich, den Streit zu schlichten und dem Mann die Notwendigkeit des Tragens einer Mund-Nasen-Bedeckung zu erläutern. Verletzt wurde bei dem Gerangel niemand.