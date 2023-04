Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wanda Maria und Erwin Klaus Kaufmann aus Lingenfeld feiern am heutigen Donnerstag ihre diamantene Hochzeit. Vor 60 Jahren haben sie in der evangelischen Kirche in Landau-Godramstein den Bund fürs Leben geschlossen. Das Ehepaar verbindet ein gemeinsames Hobby.

Der Jubilar ist 1939 in Ludwigshafen geboren, seine Frau 1940 in Godramstein. Kennengelernt haben sie sich beim Kerwetanz in Zeiskam. Dabei habe es gleich gefunkt. „Wir haben uns drei Jahre Zeit gelassen