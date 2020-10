Beiräte für Migration und Integration eröffnen die Interkulturelle Woche im Landkreis. Dabei wird gleichermaßen eine Bühne geboten für engagierte Bürger und auch Künstler, die unter der Corona-Pandemie besonders leiden.

„Uns war es besonders wichtig, den Menschen und Initiativen, die sich in unserem Landkreis für die Integration und ein gutes Zusammenleben einsetzen, eine Bühne zu bieten. Auf diese Weise möchten wir die hervorragende Arbeit würdigen und zur weiteren Vernetzung beitragen“, sagte Ziya Yüksel, Vorsitzender des BMI des Landkreises Germersheim zur Eröffnung der Interkulturellen Woche am Sonntag in Germersheim.

Veranstalter in der Aula der Berufsschule in Germersheim waren die Beiräte für Migration und Integration (BMI) der Städte Germersheim und Kandel, der Verbandsgemeinde Jockgrim und des Landkreises Germersheim.

Neben Grußworten der Kommunalpolitik kamen vor allem Vereine und Initiativen zu Wort. So stellten sich unter anderem die Jugendberufshilfe, der Internationale Bund (IB), die Profes GmbH, das Familienbüro der Caritas, Kandel gegen Rechts, der Freundeskreis Asyl und der Türkische Elternverein (TEG) vor und berichteten von ihrer Arbeit. In einer Talkrunde, die durch die Vorsitzende des Beirates der Stadt Kandel, Irene Lambertz, moderiert wurde, erzählten die Vorsitzenden aus ihrer Beiratsarbeit und skizzierten ihre Themen für die nächsten Monate.

Dazu wurde dem Publikum ein buntes und abwechslungsreiches Kulturprogramm geboten. Es gab Musik und Tanz aus verschiedenen Kulturen, wie klassische türkische Musik, russische und türkische Folklore, Bauchtanz, klassisches Ballett, Operngesang oder Folkmusik. Der BMI verwendete den Großteil des für die Veranstaltung veranschlagten Budgets für Künstler und Veranstaltungstechniker. „Kulturschaffende und die Veranstaltungsbranche haben unter der Corona-Pandemie bisher mit am meisten zu leiden gehabt. Daher war es uns wichtig, Solidarität zu zeigen und einen kleinen Beitrag für die Überbrückung in dieser schwierigen Zeit zu leisten,“ sagte Dorothea Fuhr, stellvertretende Vorsitzende des BMI, zu diesem Thema.