Die Handballkinder vom TV Hagenbach haben am Sonntag nicht auf dem Spielfeld ihr Können gezeigt, sondern im Kulturzentrum in Hagenbach. Gemeinsam haben sich Eltern und Kinder sowie die Ideengeberin und Trainerin Eva-Maria David auf das Ereignis „Suppe für alle“ auf den Tag vorbereitet. Es wurde geschnibbelt, gekocht und schon bei den Vorbereitungen gemeinsame Zeit in den Familien verbracht, bis es dann endlich so weit war.

Der Sonntag ging für die Kinder und helfenden Eltern schon sehr früh los. Um 9 Uhr wurde aufgebaut und um 11.30 Uhr war es so weit. Die Türen vom Kulturzentrum in Hagenbach wurden geöffnet und jeder, der Lust hatte, durfte ein oder zwei oder eventuell drei Teller Suppe probieren. Im Angebot war eine gemischte Suppe (Eigenkreation von Eva-Maria David) mit Käsbrätknödel, Spinatknödel, Spinatflädle, Griesnockel und Gemüse sowie eine Lauchcreme- Suppe und eine weitere Gemüsesuppe für Allergiker – gratis, eine Spende für den Verein konnte gegeben werden. „Die Resonanz war gut bei etwa 60 Besuchern“, meinte Eva-Maria David im Gespräch mit der RHEINPFALZ.