Umwelttag und Rhine Clean Up – gemeinsam soll Müll eingesammelt werden. Stadt und Lokale Agenda rufen am Samstag, 11. September, zum großen Reinemachen auf. Eine Woche später ist der „World Cleanup Day“ – anscheinend jedoch nur in benachbarten Baden-Württemberg.

Die Stadt „auf Vordermann zu bringen“, achtlos in die Natur Geworfenes aufzusammeln – das ist der Sinn hinter dem Umwelttag, der seit vielen Jahren kreisweit als „Aktion saubere Landschaft “ im Frühjahr, jetzt in der Stadt im September erfolgt. Für das Gelingen der Aktion ist die Stadt auf die Mithilfe von Freiwilligen angewiesen, meist sind es Vereine, die ihre Mitglieder mobilisieren. Gleichzeitig findet an diesem Samstag der „Rhine Clean Up“ statt, der von der Schweiz, Liechtenstein, Österreich, Frankreich, Deutschland und den Niederlanden ins Leben gerufen wurde, um den Strom, der die sechs europäischen Länder verbindet, sauber zu halten.

Zwei an einem Tag

Die städtische Sammelaktion am Samstag, 11. September, ist von 9 Uhr bis 12 Uhr . Alle Teilnehmenden treffen sich auf der Festwiese im Rheinvorland auf Höhe der Aussichtsplattform. Hier erfolgt die Ausgabe der Müllsäcke und die Einteilung der zu reinigenden Gebiete. Treffpunkt in Sondernheim ist für alle Aktiven um 9 Uhr der Schwester-Quentina-Platz. Nach Abschluss der Sammelaktion lädt die Stadt alle Helfenden zu einem Imbiss auf der Veranstaltungswiese im Germersheimer Rheinvorland ein. Die Stadt weist darauf hin, dass den am Veranstaltungstag geltenden Corona-Vorschriften Folge zu leisten ist.

Die Mitglieder der Lokalen Agenda und ihre Mitstreiter treffen sich – wie an jedem zweiten Samstag im Monat – um 14 Uhr am Germersheimer Bahnhof für eine saubere Stadt und Landschaft. Wie immer wird es zuvor einen kleinen Kurzvortrag zum Thema Müll und Umwelt geben. Gesammelt wird zwei Stunden lang.

Am 18. September ist der Weltaufräumtag (World Cleanup Day). Ins Leben gerufen wurde der Tag durch die Stiftung „Let’s do it“, die 2008 erstmals in Estland einen Aktionstag zur Reinigung der Meeresküste durchführte. Laut Veranstalter nahmen 2020 in 160 Ländern elf Millionen Menschen an diesem Tag an einem Reinemachen teil. Im Kreis Germersheim ist keine Gruppe angemeldet, die an dem Tag aufräumen möchte. Zumindest ist auf der offiziellen Internetseite keine Aktion für den Kreis eingetragen – nur im benachbarten Baden-Württemberg.

Info

www.sauberes.germersche.de; www.worldcleanupday.de