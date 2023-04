Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Partys sind derzeit wegen der Corona-Pandemie verboten. In Maximiliansau lassen sich einige davon allerdings nicht unterkriegen. Sie feiern jedes Wochenende trotzdem zusammen – selbstverständlich unter strenger Einhaltung der Regeln.

Als die Dämmerung am Samstagabend anbricht, herrscht in den meisten Straßen Maximiliansaus weitgehend Stille. Je näher es jedoch in den Bereich geht, wo hinter der Straße Halslache