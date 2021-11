Die Gemeindewerke sollen das Jahr 2022 mit einem Gewinn in Höhe von 21.000 Euro abschließen, besser als für 2021 geplant. Fürs laufende Jahr wird ein Verlust in Höhe von 372.000 Euro erwartet. Das Jahr 2020 hat vermutlich mit einem Gewinn in Höhe von 395.000 Euro abgeschlossen. Dies geht aus dem Wirtschaftsplan für das neue Jahr hervor, den der Werksausschuss am Mittwoch beraten und dem Gemeinderat zur Zustimmung empfehlen soll.

Der Betrieb der Gemeindewerke ist in die Bereiche Netz, Vertrieb und Fernwärme aufgeteilt. Fürs Netz wird im kommenden Jahr ein Verlust in Höhe von 269.000 Euro erwartet, Vertrieb und Fernwärme sollen mit einem Plus von jeweils knapp 145.000 Euro abschließen. Im nächsten Jahr sollen rund 300.000 Euro investiert werden: im Netz 219.000 Euro, im Vertrieb 13.000 Euro und bei der Fernwärme 64.000 Euro. Mit einem 209.000-Euro-Kredit sollen die Investitionen für den Geschäftsbereich Netz finanziert werden. Da die Tilgungsleistung der Werke die Kreditaufnahme für 2022 übersteigt, können Schulden abgebaut werden. In den Wirtschaftsplan für 2022 ist bereits eine Preisanpassung zum 1. Januar 2022 einkalkuliert.

Info

Sitzung Werkausschuss: Mittwoch, 3. November, 18 Uhr, „Dampfnudel“. Themen: Gemeindewerke-Wirtschaftsplan 2022 und Gutachten über die Zukunft der Werke.