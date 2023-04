Den Einsatz regenerativer Energien bei den Gemeindewerken zu fördern, regte Sandra Jäger (Grüne) kürzlich an. Man wolle dies versuchen und habe auch Kontakt zur Energiegenossenschaft der VR-Bank aufgenommen, so Werkleiter Jürgen Trauth. Die Spielräume dafür seien aber gering, weil die Werke mit dem Bau der neuen Heizzentrale am Stadion im Jahr 2017 fünf Millionen Euro investiert hätten. Diese seien noch nicht abgeschrieben. Die Werke überlegten aber, künftig Biogas zum Betrieb des Heizkraftwerks einzusetzen. Die Gemeindewerke werden dieses Jahr vermutlich einen Gewinn in Höhe von rund 174.000 Euro erwirtschaften. Nach Angaben im Wirtschaftsplan wird das Netz einen Verlust von 300.000 Euro erzielen, für den Vertrieb ist ein Gewinn von 544.000 Euro eingeplant. Die Fernwärme wird vermutlich einen Verlust von 63.000 Euro einfahren.