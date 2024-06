Von den insgesamt 574 Wahlberechtigten gaben in Erlenbach 393 ihre Stimme für die Mehrheitswahl des Ortsgemeinderates ab. Die Wahlbeteiligung lag damit bei 68,5 Prozent. Die zuvor veröffentlichte Vorschlagsliste mit allen an der Mitarbeit im Gemeinderat interessierten Personen war Grundlage für die Auswahl, weitere Namen konnten aufgeschrieben werden. Davon wurde reichlich Gebrauch gemacht. Die meisten Stimmen entfielen auf den wiedergewählten Ortsbürgermeister Maik Wünstel. Er lag mit 263 Stimmen aber nur ganz knapp vor Jennifer Nauerth, für die sich 261 Wähler aussprachen. Die übrigen Ratsmitglieder erzielten am Wahlsonntag Ergebnisse zwischen 197 und 100 Stimmen.

Der Rat

Maik Wünstel, Jennifer Nauerth, Normen Hör, Stefan Flick, Stephan Pfalzgraf, Ingrid Nuß, Martin Lickes, Jonathan Pfalzgraf, Petra Runck, Jochen Wingerter, Sonja Kammerer. Sollte der Ortsbürgermeister Wünstel auf sein Mandat verzichten, würde Simon Ebner-Stöcklein (95) in den Rat nachrücken.