Die 173 Wahlberechtigten in der kleinsten Kreisgemeinde hatten am Sonntag auch den sechsköpfigen Ortsgemeinderat per Mehrheits- oder Personenwahl zu bestimmen. 133 von ihnen nutzten dieses Recht aus, die Wahlbeteiligung lag somit bei 76,9 Prozent. Das beste Personenergebnis erzielte dabei Fabian Nagel, der 89 Stimmen erhielt. Der Winzer und bisherige Ortsbeigeordnete darf dies als Bestätigung seiner bisherigen Arbeit sehen. Das zweitbeste Ergebnis erzielte mit 67 Stimmen Hermann Heil.

Der Rat

Ortsbürgermeister Roland Kelemen

Ratsmitglieder: Fabian Nagel, Hermann Heil, Alexandra Kunz, Roland Koppe, Ester Oberle und Tatsiana Schäfer.