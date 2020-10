Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung nach wiederholter Beratung beschlossen, dass künftig eine Stellplatzablöse möglich sein wird. Die Regelung sieht allerdings keine generelle Befreiung für Bauherren vor, gegen ein Entgelt auf die Einrichtung von Stellplätzen verzichten zu können. Nur wenn die Bereitstellung der erforderlichen Stellplätze oder Garagen nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten möglich ist, kann die Befreiung erfolgen.

Der Gemeinderat behält sich die Entscheidung in den jeweiligen Einzelfällen vor. Die Ablöse pro nicht erbrachtem Stellplatz wird auf 5 859 Euro festgesetzt. Sie beträgt 60 Prozent der durchschnittlichen Herstellungskosten für Parkeinrichtungen einschließlich des Grunderwerbs.

In seinen einleitenden Worten bedauerte Ortsbürgermeister Matthias Schardt (CDU), dass es nicht darum gehe, wie man jemanden dazu bringt, sein Auto in die Garage statt auf die Straße zu stellen. Er bezeichnete es als das größte Ärgernis, dass es viele Stellplätze gebe, die im Zuge des jeweiligen Bauantrags errichtet wurden, aber nicht genutzt werden. Es gehe darum, dass Bauwillige bezüglich des Nachweises der Stellplätze alle Möglichkeiten auf dem Grundstück ausschöpfen müssen. Wenn es am Ende an einem Stellplatz fehle, gebe es die Möglichkeit, den Stellplatz gegen Geld abzulösen.

Stellplatzablöse als Ergänzung zum Bebauungsplan

Andreas Dörrler (CDU) sagte, man habe viel Energie in den Innerortsbebauungsplan gesteckt, um die Möglichkeit der Bebauung in zweiter Reihe im Altort zu ermöglichen. Gerade hier seien Grundstücke nicht immer so zugeschnitten, dass die Stellplatzanforderungen erfüllt werden könnten. Die Stellplatzablöse sei eine gute Ergänzung zum Bebauungsplan Oberdorf und Altort.

Felix Bondarenko (Grüne) sieht klar geregelt, dass ausreichend Parkplätze geschaffen werden müssen. Er räumt ein, dass es für Bauherren ein Mittel sei, mit dem man in einer engen Situation sein Bauvorhaben trotzdem umsetzen könne. Er sieht das Problem, dass die Satzung zur Stellplatzablöse nicht dazu führen werde, dass die Bauherren weniger Autos haben. Da sie trotzdem irgendwo parken, ginge dies zu Lasten der Allgemeinheit. Als problematisch bezeichnet Bondarenko die Entscheidung, wann eine Ablösung möglich ist und wann nicht. Es sei schwierig, gerecht, nachvollziehbar und damit reproduzierbar im Sinne des Gleichbehandlungsgrundsatzes zu entscheiden. Er regte an, der Satzung einen Kriterienkatalog hinzuzufügen. In diesem könnte geregelt sein, dass neben dem Grundstück selbst auch der Verkehrsraum um das Grundstück betrachtet wird, wo die Leute tatsächlich parken.

Versuch, einen Kriterienkatalog aufzustellen

Schardt zeigte Verständnis für Bondarenkos Befürchtungen, bekräftigte aber, dass man in Einzelfällen, das Bauen in prekären räumlichen Situationen ermöglichen sollte. Trotz eigener Bedenken würde er zustimmen. Beim Zustandekommen einer Mehrheit sollte man noch einmal versuchen, einen Kriterienkatalog aufzustellen. Dieser helfe vielleicht, wenn er zu Papier gebracht sei, auch wenn er keinen Satzungs- oder Beschlusscharakter habe. Die Stellplatzsatzung wurde bei 13 Ja- und zwei Nein-Stimmen sowie vier Enthaltungen angenommen.

Zur Sache

Bei den durch die Ablöse von Stellplätzen eingenommenen Beträgen handelt es sich um eine Sonderabgabe. Sie müssen im Interesse des Abgabenschuldners verwendet werden, wobei es kein Recht auf eine zweckentsprechende Verwendung des Geldes seitens des Bauherren gibt. Die Beträge müssen zweckgebunden und in einer angemessenen Reihenfolge für bestimmte Maßnahmen verwendet werden. Dies sind die Herstellung, Instandhaltung und Modernisierung von Parkeinrichtungen, investive Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennah- oder des Fahrradverkehrs oder sonstige Maßnahmen, die den Bedarf an Parkeinrichtungen verringern. Eine konkrete Obergrenze, wie viele Stellplätze pro Vorhaben abgelöst werden können, konnte in die Stellplatzsatzung nicht integriert werden. Dies könnte in einem separaten Ermessensleitfaden definiert werden. Bei Neubauten muss die Planung von vorneherein so ausgelegt werden, dass die notwendigen Stellplätze angelegt werden können. Von „großen Schwierigkeiten“ bei der Errichtung der erforderlichen Stellplätze wird gesprochen, wenn damit unzumutbare Nachteile für den Bauherrn verbunden wären – und zwar hinsichtlich der wirtschaftlichen Aufwendungen und Nutzungsmöglichkeiten sowie sonstiger Nachteile der Grundstücksnutzung. Von „großen Schwierigkeiten“ kann nicht mehr gesprochen werden, wenn ein Grundstück derart überplant werde, dass keine Stellplätze untergebracht werden können. Einen generellen Rechtsanspruch auf die Ablöse eines Stellplatzes haben Bauherren nicht. Jedes Vorhaben bedarf einer einzelfallbezogenen Betrachtung und einer ermessensfehlerfreien Entscheidung des Gemeinderates.