NEUBURG. Corona macht’s möglich: Nicht als „normale“ Sitzung und nicht in einer Videokonferenz kommt der Ortsgemeinderat Neuburg am Donnerstag zusammen, sondern erstmals im sogenannten „Umlaufverfahren“. Dabei geht es auch um eine mögliche Kooperation mit der Firma Deutsche Glasfaser zum Breitbandausbau.

Der Termin 15. April ist fix. Es steht jedoch keine Uhrzeit und kein Versammlungsort auf der Tagesordnung zur Sitzung des Ortsgemeinderates an diesem Donnerstag. Der Grund: Wegen der Versammlungshürden als Folge von Corona läuft diesmal alles in Schriftform ab. „Das kann man nur machen, wenn die Themen überschaubar und nicht kompliziert sind“, sagt Ortsbürgermeister Hermann Knauß (Freie Wähler).

In diesem Fall gehe es vor allem um wichtige Bauanträge. Keine Ratsmitglieder hätten sich gegen die Sitzung im Umlaufverfahren ausgesprochen – eine weitere wichtige Voraussetzung, so Knauß. Was zu beschließen ist, erfahren sie (wie auch die Öffentlichkeit) über das Rats-Informationssystem im Internet. Aber: Diesmal ist im „stillen Kämmerlein“ schriftlich abzustimmen und dies per Mail oder Post der Verbandsgemeindeverwaltung mitzuteilen. Wer sich bis Freitag, 16. April, 10 Uhr, geäußert hat, der hat an der Sitzung teilgenommen, so Knauß.

Ein Thema steht auf der Tagesordnung, für das Knauß eigentlich Redebedarf sieht: der von der Deutschen Glasfaser angebotene Kooperationsvertrag zum Ausbau des Breitbandnetzes. Wie berichtet, will die Firma auch in der Verbandsgemeinde Hagenbach tätig werden. „Wir haben Bauchweh wegen der Verlegetechnik“, sagt Knauß – ähnlich wie der Stadtrat Wörth, der wegen der beabsichtigen Verlegung der Leitungen in „Mindertiefe“ jüngst die Kooperation in Schaidt sogar ablehnte. So weit will man in Neuburg nicht gehen, aber: Solche Details wolle man im Nachgang noch besprechen, sagt Knauß. „Wir wollen die Leitungen tiefer haben.“ Aber zunächst soll es um den Grundsatzbeschluss gehen: Es laufe darauf hinaus, dass der Ortsgemeinderat der Kooperation zustimmen werde, sagte Knauß nach einer Besprechung mit den Fraktionsführern.