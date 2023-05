Ein Nussbaum als Symbol für die verwurzelte und weiterwachsende Freundschaft: Bei einem Besuch in der Partnergemeinde Cany-Barville in der Normandie wurde ein Baum gepflanzt, gemeinsam musiziert und viel gesprochen.

Die Gäste vom Musikverein Harmonie Maximiliansau durften zuerst, dann spielte die Kapelle der Union Musicale Cany-Barville. Zum Abschluss des Konzerts im Salle Daniel Pierre spielten sie gemeinsam, die Musiker aus der Südpfalz und die Musiker aus der Normandie. 180 Zuhörer waren im Saal, schätzt Helge Hoffmann. Seit 1986 fährt er „nach Cany“, hat Freundschaften geknüpft. Viele Jahre tat er es als Vorsitzender der Harmonie – nun seine erste Fahrt nachdem er sein Amt abgegeben hat. Insgesamt reisten 24 Musiker an – dabei so einige junge, freut sich Hoffmann. „Sie haben die Halle aufgemischt.“ Eine der jüngsten Musikerinnen, Emma, tanzte ihren Charleston, den sie schon beim Herbstkonzert in der Tullahalle zum besten gab.

Am Denkmal in Cany wurde am Samstag den verstorbenen Bürgermeistern François Gillard und Franz Nachbar gedacht. Ein musikalischer Zug, dann die Kranzniederlegung, berichtet Mario Daum, der Schriftführer im „Freundeskreis Maximiliansau – Cany Barville“ ist. Natürlich wurden die Nationalhymen gespielt – gemeinsam. Im Parc du Clos Saint-Martin, unweit eines Auslegers des Flusses Durdent, wurde der Baum gepflanzt – nicht der erste, in der Geschichte der Partnerschaft, die Mitte der 1960er-Jahre entstand. Der neue Baum steht nun an einer prominenteren und öffentlichen Stelle – vielleicht auch als gutes Beispiel für die Gemeinde-Partnerschaft, die gerade nach der schwierigen Corona-Zeit wieder verstärkt aufleben soll. Dafür engagieren sich die Vorsitzende des Partnerschaftsvereins, Sabine Heimbach mit ihrem Team – aber eben auch jeder Teilnehmer persönlich. So ist Gerda Schaaf seit 1957 dabei – und seitdem stets bei ihrer Gastgeberin.

Etwa 40 Teilnehmer reisten mit dem Bus an, erlebten eine Stadtführung in Amiens, bestaunten die eindrucksvolle Kathedrale. Andere – das hat Tradition – reisten mit dem eigenen Auto an, verbanden den Besuch mit einem Urlaub in der Region. Erstmals mit dabei: Dennis Nitsche, Bürgermeister der Stadt Wörth, der dort seinen Amtskollegen Jean-Pierre Thévenot begrüßen konnte. Am Sonntag ging es für die Bus-Teilnehmer zurück an den Rhein.

Damit es zukünftig noch mehr Träger der Partnerschaft gibt, hat der Partnerschaftsverein so einige Projekte in Arbeit. Ein Flyer soll es geben, der an alle Haushalte verteilt wird. Und auch eine Webseite ist in Arbeit. Zweisprachig natürlich.