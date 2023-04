Gemeindewälder nach vorgegebenen Kriterien bewirtschaften und im Gegenzug Geld erhalten: Dafür haben sich die Gemeinderäte in Lustadt, Westheim und Freisbach ausgesprochen. Sie wollen am Förderprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ teilnehmen.

Ziel des vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft aufgelegten und bis 2026 laufenden Förderprogramms: Wälder, die als Kohlenstoffspeicher dienen, dem Klimawandel anzupassen und nachhaltig zu bewirtschaften, um Holz als Rohstoff zu sichern, das Ökosystem zu stärken und so Klimaschutz zu betreiben. 900 Millionen Euro stellt der Bund dafür zur Verfügung.

Die Höhe der Zuwendung hängt von der Waldfläche und zu erfüllenden Kriterien ab: Alle drei Kommunen wollen alle zwölf Kriterien einhalten. Werden die Anträge der Gemeinden bewilligt, kann Lustadt (720 Hektar Wald) in den nächsten 20 Jahren mit einer Gesamtförderung von 604.800 Euro, Westheim (250 Hektar) mit 262.500 Euro und Freisbach (61 Hektar) mit 64.050 Euro rechnen. Die zuständigen Revierförster Florian Korff (Lustadt, Westheim) und Jürgen Render (Freisbach) hatten den Kommunalpolitikern zuvor empfohlen, sich am Förderprogramm zu beteiligen. „Was die Finanzierung des Waldes in Rheinland-Pfalz angeht, ist die Förderung das Beste, was das Land bisher zu bieten hat“, betonte Korff.

„Das ist ein richtig großer Wurf, den es in dieser Form noch nie gegeben hat“, sagte Render. Die Gemeinderäte in Weingarten, Schwegenheim und Lingenfeld haben ebenfalls die Verbandsgemeinde Lingenfeld beauftragt, die Förderung zu beantragen.