Das gemeindeeigene ehemalige Postgebäude an der Ecke Schubert-/Schulstraße wird saniert, damit die Gemeindebücherei einziehen kann. Abzüglich einer 15-prozentigen Förderung liegen die Gesamtkosten für die Kommune bei 533.000 Euro. Wobei in dieser Summe noch nicht die Kosten für die Außenanlage und die Inneneinrichtung enthalten sei. Allerdings könnten zum Beispiel vorhandene Büchereiregale weiterverwendet werden. Eine Vertreterin des beauftragten Landauer Planungsbüros Hausgemacht sagte in der jüngsten Gemeinderatssitzung auch, dass der aktuelle Bestand der noch in der schräg gegenüberliegenden Grundschule untergebrachten Gemeindebücherei rund 24.000 Medien umfasse, in der ehemaligen Post aber nur noch Platz für rund 15.000 Medien sein werde. Nach Auskunft des Landesbibliothekenzentrums sei dies aber für eine Gemeinde der Größe Bellheims ausreichend, so die Planerin. Der Umzug der Bücherei erfolgt, weil die Schule den Platz benötigt. Der Gemeinderat nahm die Informationen zur Kenntnis und beschloss das Projekt fortzusetzen, unter anderem soll nun der Bauantrag eingereicht werden.