JOCKGRIM. Die Gemeindebücherei möchte trotz Corona-Lockdowns weiterhin für ihre Leser da sein, informierte Bibliothekarin Dagmar Brislinger.

Zwar ist die Bücherei in der Unteren Buchstraße bis auf Weiteres geschlossen, Brislinger und ihre Kolleginnen haben jedoch einen Bestell- und Abholservice unter dem Motto „Books to go“ eingerichtet. Das Prozedere ist mit dem Ordnungsamt abgesprochen und gilt ab sofort.

Per Telefon, 07271 505480, oder Mail an buecherei@jockgrim.de können bis zu zehn Medien pro Leserausweis bestellt werden. Die Auswahl kann über den Onlinekatalog erfolgen, oder man ruft während der Servicezeiten an und gibt seine Wünsche durch, oder spricht sie auf Band. Das Bücherei-Team richtet das Paket und legt es am vereinbarten Abholtag im Vorraum der Bücherei bereit. Dort steht auch ein Rückgabewagen für entliehene Medien.

Die Servicezeiten wurden erweitert und an sechs Wochentagen Abholzeiten eingerichtet, unter anderem Montag- und Mittwochnachmittags von 14 bis 19 Uhr. Nähere Infos auch unter www.jockgrim.de.