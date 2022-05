Immer mehr Verkehr und dadurch auch immer mehr Lärmbelästigung für Bürger: Die Ortsgemeinde Weingarten will jetzt gegensteuern, den Verkehr bremsen und strebt deshalb eine Tempo-30-Regelung auf den Hauptverkehrsstraßen an. Problem dabei: Die Kommune muss den Landesbetrieb Mobilität mit ins Boot nehmen – und benötigt ein Lärmgutachten, um die Missstände zu dokumentieren. „Wir brauchen Grundlagen“, betont Ortsbürgermeister Stefan Becker (CDU). Der Ortsgemeinderat hat nun die Gemeindeführung und die Verbandsgemeindeverwaltung beauftragt, die Einführung eines Tempo-30-Limits zu prüfen. Wie berichtet, hatte bereits im Februar der Gemeinderat Westheim dafür votiert, die Umsetzung von Tempo 30 auf den Durchfahrtsstraßen prüfen zu lassen. In Lingenfeld ist der Wunsch beider Kommunen schon seit 25. Januar Realität.