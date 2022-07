Richard Dörzapf soll zum Ehrenbürger der Gemeinde Rülzheim ernannt werden. Dies beschloss der Gemeinderat einstimmig.

Sein jahrzehntelanger aufopferungsvoller Einsatz für die Bürgerinnen und Bürger in Rülzheim, oftmals auch über die Ortsgrenzen hinaus, sei ein leuchtendes Beispiel ehrenamtlichen Engagements, waren sich die Ratsmitglieder einig. Die ungezählten Stunden, die er dafür aufgewendet habe, Menschen in schwierigen Situationen zu beraten und ihnen nicht nur inhaltlich, sondern auch seelisch beizustehen, seien für die Betroffenen unschätzbar wertvoll. Aufgrund seines vielfältigen, jahrzehntelangen ehrenamtlichen Einsatzes sei die Verleihung der Ehrenbürgerschaft an Dörzapf als symbolischer Ausdruck der Dankbarkeit der Ortsgemeinde in höchstem Maße gerechtfertigt. Bisher wurde das Ehrenbürgerrecht nur an Altbürgermeister Robert Seither, Pfarrer Albert Wetzel, Hans Kaufmann, Schwester Katharina, Alt-Bürgermeister Helmut Braun und Karl Geeck verliehen.

Dörzapf war von 1994 bis 1999 erster Beigeordneter der Ortsgemeinde, 15 Jahre Mitglied im Gemeinde- und im Verbandsgemeinderat, ist noch ehrenamtlicher Richter beim Sozialgericht Speyer und beim Landessozialgericht in Mainz, war von 17 Jahre lang Vorsitzender des Ortsverbandes des Sozialverbandes Deutschland, ebenso lang dessen Kreis- und 19 Jahre lang dessen Landesvorsitzender. Seit 1992 ist er in der Sozialberatung tätig und führte dabei für etwa 1800 Mitglieder des Orts- und des Kreisverbandes Antrags- und Widerspruchsverfahren nach allen Sozialgesetzbüchern durch. Für seine Leistungen erhielt er im Jahr 2001 die Ehrennadel des Landes und im Jahr 2008 das Bundesverdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.

Die Verleihung ist im Spätjahr im Centrum für Kunst und Kultur vorgesehen.