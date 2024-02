Die Heidelberg Material Mineralik möchte ihre Produktion im Neupotzer Kieswerk ausbauen. Dazu braucht es die Zustimmung der Gemeinde. Deren Vertreter sind auch grundsätzlich offen für das Ansinnen. Noch gibt es aber reichlich Klärungsbedarf.

Zu jeder Jahreszeit ist das Anglerheim Neupotz ein beliebtes Ausflugslokal. Vor allem natürlich dann, wenn man draußen sitzen und über den Setzfeldsee blicken kann, auf dem womöglich noch die Nachbildung des Römerschiffes „Lusoria Rhenana“ gerade über das Wasser gleitet. Ein sehr romantisches Fleckchen, an dem man sich gerne aufhält. Wer aber hier etwas vom Weg abweicht, der entdeckt auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein grünes Hinweisschild mit der Aufschrift „Heidelberger Sand und Kies – Heidelberger Cement Group“. Ein weiteres und vermutlich schon älteres Schild weist ganz schlicht aufs „Kieswerk“ hin.

Seit Jahrzehnten wird dort Kies abgebaut, wie auch an vielen anderen Stellen im Oberrheingraben. Die Geschichte um den Kiesabbau in Neupotz sei eine lange, und, so gibt Ortsbürgermeister Roland Bellaire zu bedenken, auch eine etwas verzwickte und diffizile. Befassen müssen sich die Mitglieder des Ortsgemeinderates zurzeit allerdings wieder einmal mit dem Neupotzer Kieswerk, das seit langem nicht mehr von den Gebrüdern Kuhn, sondern von der „Heidelberg Materials Mineralik“ (HMM) mit Sitz im badischen Waghäusel betrieben wird. Und zwar an dem Standort, wo einstmals der Bau eines Kernkraftwerkes vorgesehen war.

Fläche weitgehend in Privatbesitz

Auf ihrer Homepage spricht HMM von „begrenzten natürlichen Ressourcen“ und wirbt für einen nachhaltigen Umgang mit diesen. Dies gilt auch für die Kiesgewinnung in Neupotz. Die hat in den letzten Jahren derart zugenommen, dass die HMM sich schon jetzt die weitere Entwicklung des Tagebaus sichern möchte, viel früher, als ursprünglich vorgesehen. Denn die „gewinnbaren Mengen“ reichen nach Angaben der Firma nur noch bis 2025. Jetzt soll die Fläche, auf der Kies abgebaut wird, in westlicher Richtung im unmittelbaren Anschluss an die laufende Rohstoffgewinnung „Ehemaliger Kraftwerksstandort“ auf einer Fläche von 23 Hektar erweitert werden.

Das geplante Abbaufeld liege vollständig in einem Vorbehaltsgebiet für die Rohstoffsicherung, das weist der gültige Raumordnungsplan Rhein-Neckar so aus. Die betreffende Fläche befindet sich weitgehend im Privatbesitz und wird derzeit noch landwirtschaftlich genutzt. HMM hat zwischenzeitlich auch die Durchführung einer Raumverträglichkeitsprüfung bei der SGD Süd in Neustadt beantragt. Und dazu gefragt ist eine Stellungnahme der Ortsgemeinde Neupotz. Rasch, denn schon am 1. März endet die Frist für deren Abgabe, ansonsten gehe man von einer Zustimmung der betroffenen Gemeinde aus.

Noch viel Klärungsbedarf

So fand sich das Thema auch auf der Tagesordnung für die Gemeinderatssitzung am 7. Februar. Aber schon vor Eintritt in diese, machte Bellaire deutlich, dass man noch viel Klärungsbedarf habe und bot an, sich zunächst mit den Beigeordneten, den Fraktionsvorsitzenden oder mit dem Haupt- und Finanzausschuss zu beraten, ehe das Thema erneut in den Rat genommen werden solle. Mit der Vorlage der Verwaltung und einer 78-seitigen Ausarbeitung des Ingenieurbüros Gunter Nied (Schwegenheim) sei es nicht getan, wurde argumentiert. Man habe schon noch Klärungsbedarf. So entschloss man sich kurzerhand, dem Thema Kiesabbau eine Sondersitzung des Rates zu widmen. Und zur Vorbereitung wurden die drei Fraktionen gebeten, ihre Fragen schriftlich bei der Verwaltung einzureichen.

In Gesprächen mit der RHEINPFALZ wurde so manches deutlich, was den Ratsmitgliedern in Sachen Kiesabbau unter den Nägeln brennt. Und dabei geht es nicht nur um die Höhe, den Berechnungsmodus und die Entwicklung des „Kieszinses“ seit dem Jahre 2000, der dem Haushalt der Ortsgemeinde zugutekommt. Genaueres hierzu möchte nicht nur die SPD-Fraktion in Erfahrung bringen, wie deren Sprecher Markus Nuber sagt. Auch fehlen Erklärungen des Kiesbetreibers, wieso die Fördermenge so stark angestiegen ist, obwohl doch anderes vereinbart gewesen sei.

Gemeinde möchte stärker profitieren

Die Frage nach einer Renaturierung der geschaffenen Wasserflächen treibt auch die CDU-Fraktion um, wie von Joachim Burger zu hören ist. Er möchte Informationen zu Grabungstiefe und Steile der Uferböschungen entlang des Deichs. Allen Fraktionen interessiert, wie die Ortsgemeinde künftig besser an der Wertschöpfung beteiligt werden könne. Seit Jahrzehnten würden wertvolle Ackerflächen in Wasserflächen umgewandelt. Der kleine „Kieszins“ sei hierfür aber keine adäquate Entschädigung, sagt Burger. Der habe sich in all den Jahren nur geringfügig erhöht, während sich die Aktie von Heidelberg Materials in den letzten 20 Jahren vervierfacht habe. Was mit den Wasserflächen künftig passiere, müsse auch den Betreiber interessieren, findet Burger, denn dieser dürfe nicht nur am schnellen Profit interessiert sein.

Ähnlich argumentiert Christoph Heid (FWG). Er kritisiert etwa, dass bisher noch nie ein Vertreter von HMM im Ortsgemeinderat gewesen sei. Von Renaturierungsmaßnahmen sei nichts zu spüren. Noch nie habe man etwa das Betriebstagebuch zu Gesicht bekommen. Auch die Frage nach den erforderlichen Ausgleichsflächen sei offen. Vermisst wird von allen die Transparenz in diesem facettenreichen Themenkomplex. Auch der Termindruck wird kritisiert. Verwundert ist Heid auch darüber, dass das Gutachten des Ingenieurbüros erst mit Seite 7 beginne. „Gerne hätten wir gewusst, was auf den ersten Seiten steht“, so Heid.

Rat entscheidet am Mittwoch

Im Gutachten ist unter anderem zu lesen, dass es für das vorgesehene Erweiterungsgebiet keine Alternativen gebe. Man möchte eine Optimierung von Umweltauswirkungen und hierzu möglichst wenig Flächen in Anspruch nehmen. Im Regionalplan Rhein-Neckar sei das Antragsgebiet überlagert mit dem Ziel „Regionaler Grünzug“. Der Rohstoffabbau, in diesem Falle die Kiesgewinnung, sei eine genehmigte Ausnahme vom Siedlungsverbot. Außerdem gehöre der Bereich zu den Flächen für Hochwasserrückhaltemaßnahmen, in dem die landwirtschaftliche Nutzung Vorrang genieße.

Der ehemalige Kraftwerksstandort gilt als Vorbehaltsgebiet für die Rohstoffsicherung. Deshalb sei es praktisch auch nicht möglich, sich gegen die Erweiterung der Kiesabbaufläche grundsätzlich zu wehren, sagen die Vertreter der Fraktionen. Das wolle auch niemand. Man möchte mit HMM jetzt eine Lösung vereinbaren, die auch den Interessen der Ortsgemeinde besser als bisher gerecht werde. Die Vertreter der Firma HMM sind zur Sitzung am Mittwoch, 21. Februar, 19 Uhr, in der Polderscheune ebenso wie die Bevölkerung eingeladen ist.