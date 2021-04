Die Nutzung des Ortswappens der Gemeinde Rülzheim soll in einer Satzung geregelt werden. Die Verbandsgemeinde Rülzheim hat dies bereits getan, die anderen Ortsgemeinden werden wohl folgen. Grund ist, dass ein Bewerber oder eine Bewerberin für den Mainzer Landtag ein Wappen wider besseren Wissens genutzt hatte, obwohl es verboten worden war.

In „rot auf grünem Boden auf springendem goldbezäumten silbernen Ross ein Ritter in goldenem Harnisch, in der Rechten eine goldene Kreuzesstange“ ist das Rülzheimer Ortswappen beschrieben, das seit 1747, also seit nunmehr 274 Jahren, als Siegel der „Bürgermeisterei Rülzheim“ geführt wird und dessen Verwendung zu anderen Zwecken als beispielsweise auf Urkunden jetzt in Form einer Satzung geregelt werden soll. Der Gemeinderat soll bei seiner Online-Sitzung am Donnerstag darüber entscheiden.

Das Wappen wurde am 2. Mürz 1842 durch König Ludwig I von Bayern genehmigt. Auf Nachforschungen des damaligen Ortspfarrers Luttenberger, wonach das Landkommissariat Germersheim alle Gemeinden aufgefordert hatte, „über ihre sich in Gebrauch befindlichen Dienstsiegel Auskunft zu geben“, stellte sich heraus, dass das Gemeindesiegel als Gerichtssiegel von 1721 in einem Kirchenbuch aus dem Jahr 1747 beschrieben wird, wie es in der Ortschronik heißt. Der auf dem Siegel ersichtliche Ritter, so der Pfarrer damals, deute den Malteser Orden an, „der ehemals der größte Zehntherr von Rülzheim“ war. Das Kreuz in der Rechten deute auf die Bestimmung des Ordens hin, „der für die christliche Religion zu kämpfen hatte“. Die Fürstenkrone deute sowohl „auf die dem Orden zugestandene fürstliche Hoheit als auch auf die Rechte des Kaisers, „der ein kaiserliches Lehen zu Rülzheim“ besessen und an Ritter übergeben“ habe. Diese hätten „in allen Urkunden die Namen „Ritter von Rülzheim“ getragen und daselbst eine Burg besessen haben“.

Wer ist dargestellter Ritter?

Nach einem anderen Eintrag im Kirchenbuch soll der im Wappen dargestellte Reiter einen Ritter der thebanischen Legion St. Mauritius, darstellen, den Schutzheiligen der Katholischen Pfarrgemeinde. Es ist somit nicht sicher, ob der Ritter auf dem Gemeindewappen der Hl. Mauritius, einen Malteser Ritter oder einen Deutschordensritter darstellt, der ebenfalls lange Zeit in Rülzheim ansässig war. Die Nachforschungen Pfarrer Luttenbergers erlaubten der Gemeinde aber, das bisherige Siegel auch weiterhin führen zu dürfen. Auf Bestreben des früheren Bürgermeisters Helmut Braun erteilte die damalige Bezirksregierung im Jahre 1991 der Gemeinde die Genehmigung zur Führung einer Flagge, die das Ortswappen zum Inhalt hat. Der Wappengrund in den Farben rot und grün geht auf einen Gemeinderatsbeschluss aus dem Jahr 1839 zurück.

Um zu vermeiden, dass das Gemeindewappen künftig unberechtigt, unkontrolliert und zweckentfremdet ohne Zustimmung der Gemeinde genutzt wird, soll dies in einer Satzung geregelt werden. Insbesondere wird in der Sitzungsvorlage die Nutzung in Wahlkampfzeiten genannt. Ein Bewerber oder eine Bewerberin hatte das Wappen auf Flyern genutzt, obwohl es schriftlich verboten worden war. Da aber eine Satzung fehlte, habe man von einer Auseinandersetzung abgesehen. Künftig soll also jeder, der das Wappen nutzen möchte, dies bei der Gemeinde schriftlich beantragen. Eine Nutzung „ohne Zustimmung ist untersagt“, ansonsten erfolgt eine „Sanktionierung im Rahmen eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens. Verstöße dagegen können mit einer Geldbuße bis zu 5000 Euro geahndet werden. Der Gemeinderat soll dem vorgelegten Satzungsentwurf zustimmen.

Info