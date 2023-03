Die Gemeinde Rülzheim wird auf Antrag der Aktiven Bürger Mitglied bei der Tafel Germersheim. Als jährlichen Mitgliedsbeitrag wurden 500 Euro festgelegt. Dies beschloss der Gemeinderat einstimmig.

Immer mehr Menschen seien auf die Leistungen der Tafel angewiesen, begründet die Fraktion ihren Antrag. Die gestiegene Inflationsrate führe zu einer zusätzlichen finanziellen Belastung der Bürger, die in hohem Maße durch die hohen Lebenshaltungskosten beeinflusst würden. In den schlimmsten Fällen reichten die finanzielle Mittel der Betroffenen nicht einmal mehr aus, um ihren Bedarf an Lebensmitteln für den Alltag decken zu können.

Gleichzeitig steige die Zahl der Bedürftigen durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und der damit einhergehenden hohen Anzahl an Kriegsflüchtlingen. Die Tafeln hätten es sich daher zur Aufgabe gemacht, diesen Bedürftigen in ihrer Not, ganz nach dem Motto „Nicht alle Menschen haben ihr täglich Brot –und doch gibt es Lebensmittel im Überfluss“ zu helfen. Die Tafeln in Deutschland bemühten sich hier um einen Ausgleich, ihr Ziel sei es, qualitativ einwandfreie Nahrungsmittel, die im Wirtschaftsprozess nicht mehr verwendet werden können, an Menschen in Not zu verteilen.

Da die Finanzierung überwiegend durch Spenden geregelt werde, solle die Gemeinde Rülzheim dem Beispiel anderer Gemeinden folgen und Mitglied der Tafel Germersheim werden und einen Beitrag zur Finanzierung leisten. Die Höhe des jährlichen Mitgliedsbeitrags sei nicht festgelegt und könne nach oben frei gewählt werden. Obwohl der Mindestbeitrag lediglich 30 Euro beträgt, entschied sich der Rat auf 500 Euro. Alle Fraktionen sprachen sich für eine Unterstützung der Tafel aus und stimmten diesem Antrag zu.